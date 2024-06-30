03:35Политика
Глава МИД Польши предложил Западу снова научиться играть в эскалацию с Россией
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Западу нужно намеренно идти на эскалацию отношений с Россией, например, полностью конфисковав ее активы. Такое мнение выразил глава МИД Польши Радослав Сикорский в социальной сети X.
"Мы должны заново научиться использовать игру в эскалацию. Для примера: мы можем захватить все российские государственные активы на сумму 300 миллиардов евро", – заявил он.
По мнению Сикорского, Запад должен извлекать выгоду из эскалации отношений с Россией. Он также отметил, что ему нравится принцип "мы выигрываем – они проигрывают", которым руководствовался экс-президент США Рональд Рейган в отношениях с СССР.
Ранее сообщалось, что страны Евросоюза смогли прийти к окончательной договоренности по применению доходов от замороженных активов России в интересах Украины. Государства определили достаточные гарантии безопасности для этого процесса.
В свою очередь, Владимир Путин назвал конфискацию российских активов и валютных резервов западными странами воровством, добавив, что она не останется безнаказанной.