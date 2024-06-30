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Требования президента Украины Владимира Зеленского о необходимости закончить конфликт на условиях Киева и без компромиссов с Москвой абсолютно несбыточны и иллюзорны. Такое мнение высказала немецкий политик Сара Вагенкнехт на канале ZDF.

"Зеленский сказал, что время компромиссов с Россией прошло, а конфликт закончится на условиях Украины, что является иллюзией, <…> это оторвано от реальности", – подчеркнула она.

По мнению Вагенкнехт, если Запад продолжит проводить текущую политику по Украине, то окажется на пороге большой войны в Европе. Она отмечает, что это произойдет, если НАТО начнет еще больше вмешиваться в конфликт.

Ранее Зеленский на саммите ЕС в Брюсселе заявил, что Киев выступает против затягивания конфликта, так как Украина потеряла большое количество военнослужащих убитыми и ранеными.

Владимир Путин заявлял, что Москва готова начать переговоры о мирном урегулировании конфликта на Украине в случае выполнения Киевом ряда условий. Для начала диалога украинские войска должны быть выведены с территорий ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областей.