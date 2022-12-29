04:09Политика
Если Россия вернется к работе с Западом, то вести ее придется на новых началах – Лавров
Фото: kremlin.ru
Совместная работа России с Западом, если и когда она возобновится, будет вестись на новых началах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Один из уроков состоит в том, что если и когда мы вернемся к совместной работе, то вести ее придется на новых началах", – приводит его слова РИА Новости .
Министр уточнил, что прежние подходы больше не работают.
Ранее Лавров заявил, что Москва не может поддерживать нормальное общение с США из-за антироссийского курса администрации американского президента Джозефа Байдена.
Министр отметил, что в Вашингтоне придают конфронтационному антироссийскому курсу все более острый и всеобъемлющий характер. По мнению Лаврова, российско-американские отношения практически заморожены по вине Вашингтона.
До этого Лавров рассказал, что в Вашингтоне заявили о нежелании американцев вступать в открытый вооруженный конфликт с Россией. При этом министр отметил, что десятки, если не сотни, американских специалистов работают на Украине и консультируют Киев.
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