Если Россия вернется к работе с Западом, то вести ее придется на новых началах – Лавров

Фото: kremlin.ru

Совместная работа России с Западом, если и когда она возобновится, будет вестись на новых началах. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

"Один из уроков состоит в том, что если и когда мы вернемся к совместной работе, то вести ее придется на новых началах", – приводит его слова РИА Новости .

Министр уточнил, что прежние подходы больше не работают.

Ранее Лавров заявил, что Москва не может поддерживать нормальное общение с США из-за антироссийского курса администрации американского президента Джозефа Байдена.

Министр отметил, что в Вашингтоне придают конфронтационному антироссийскому курсу все более острый и всеобъемлющий характер. По мнению Лаврова, российско-американские отношения практически заморожены по вине Вашингтона.

До этого Лавров рассказал, что в Вашингтоне заявили о нежелании американцев вступать в открытый вооруженный конфликт с Россией. При этом министр отметил, что десятки, если не сотни, американских специалистов работают на Украине и консультируют Киев.

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