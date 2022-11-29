В Николаеве произошли взрывы – СМИ

Фото: Минобороны РФ

Взрывы слышны в Николаеве, сообщает РИА Новости со ссылкой на телеграм-канал украинского издания "Страна".

На момент публикации сообщения воздушную тревогу в городе не объявляли, при этом позже сирены прозвучали по всей Украине.

10 октября, после теракта на Крымском мосту, Россия начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины. Как отметил Владимир Путин, они осуществлялись военнослужащими РФ из высокоточного оружия.

Австрийский эксперт Герхард Манготт заявил, что из-за массированных ударов России по украинской инфраструктуре у Киева заканчиваются запасы ракет противовоздушной обороны. По его мнению, западные страны должны укреплять систему ПВО Украины и организовывать оборудование для производства электроэнергии.



Все АЭС Украины были временно обесточены в результате ракетных ударов

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