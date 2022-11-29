Военный эксперт объяснил значение ударов по железнодорожным узлам на Украине

Фото: Минобороны РФ

Удары Вооруженных сил России по железнодорожным узлам на Украине оказывают влияние на ситуацию на линии соприкосновения. Об этом сообщает газета "Известия".

Как рассказал военный эксперт Василий Дандыкин, поврежденные пути затрудняют передвижение военнослужащих, техники и боеприпасов ВСУ. Помимо этого, удары РФ блокируют вывоз украинской техники на ремонт и в европейские страны.

Эксперт также напомнил, что в ходе спецоперации Россия нанесла удары по объектам энергетической инфраструктуры Украины, в результате чего было нарушено снабжение железных дорог электричеством.

"Разбитые железнодорожные узлы дополняют эту картину", – отметил он.

Ранее сообщалось, что в украинском городе Кривой Рог было полностью приостановлено железнодорожное сообщение. Начальник Криворожской военной администрации Евгений Ситниченко сообщил, что для восстановления железнодорожных путей потребуется проведение долгой и значительной работы.

Россия начала наносить массированные удары по объектам инфраструктуры Украины с 10 октября, после теракта на Крымском мосту. Как отмечал Владимир Путин, они наносились военнослужащими РФ из высокоточного оружия.



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