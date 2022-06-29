Великобритания включила в санкционный список Владимира Потанина и сына Гуцериева

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Ведяшкин
Великобритания ввела санкции против бизнесменов Владимира Потанина, Саида и Саит-Салама Гуцериевых, губернатора Кемеровской области Сергея Цивилева и председателя совета директоров АО "Колмар Груп" Анны Цивилевой, следует из опубликованного на сайте британского правительства документа.
Кроме того, под санкции подпал начальник главного оперативного управления российского Генштаба РФ Сергей Рудской и Московский индустриальный банк.
Ранее стало известно, что Соединенное Королевство ввело новый санкционный пакет в отношении России, в него включили запрет на экспорт и использование в РФ фунтов стерлингов и банкнот Евросоюза.
Также Британия запретила поставку в Россию авиатоплива, товаров и технологий, связанных с морскими перевозками, нефтью и ее переработкой, с химическим и биологическим оружием, а также критических промышленных технологий.
До этого глава МИД Великобритании Лиз Трасс пообещала вводить новые санкции против России до тех пор, пока Москва не выведет войска с Украины.
В Палате общин британского парламента Трасс заявила, что Соединенное Королевство будет отказываться от импорта товаров из РФ, а также продолжит поставлять Киеву оружие и поддерживать попытки Украины "вытеснить Россию со своей территории".
Британия ввела санкции против российского производителя стали Evraz
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