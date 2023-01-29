00:46Политика
Кадыров ответил на слова украинца Карася, угрожавшего ракетными ударами по Грозному
Фото: Москва 24/Александр Авилов
Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал ответ украинскому националисту Евгению Карасю, пригрозившему ракетными ударами по Грозному. Об этом он рассказал в видеообращении в своем телеграм-канале.
"Я прочитал тут заявление какого-то шнурка о том, что их ракеты долетят до Грозного. Так испугался, что не знаю, куда себя деть. Уже бункер себе ищу", – заявил с иронией Кадыров.
Глава Чечни заявил, что силы России продолжат искать и уничтожать нацистов на Украине.
"Это наши снаряды долетят до вас. А ваши останутся дома. И вы погибнете из-за своих снарядов и ракет, если они у вас есть", – заключил Кадыров.
Ранее Кадыров осудил акцию с сожжением Корана лидером шведской правоэкстремистской партии "Жесткий курс" Расмусом Палуданом. Он назвал произошедшее покушением на святые ценности под видом протеста, и заявил, что подобным поступком все причастные обрекли себя на вечное проклятие.
До этого Кадыров назвал неуместными разговоры о придании спецоперации статуса мировой войны. По его словам, весь мир "не сошелся на НАТО и кучке стран". Он также напомнил, что крупные страны, такие как Китай и Индия, сохраняют нейтралитет насчет конфликта на Украине.
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