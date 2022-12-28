США и ЕС призвали к немедленной деэскалации ситуации вокруг Косова

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США и Евросоюз призывают к немедленному снижению напряженности в ситуации вокруг Косова и максимальной сдержанности обеих сторон. Об этом говорится в их совместном заявлении, распространенном пресс-службой Госдепартамента, передает РИА Новости.

Отмечается, что ЕС и Соединенные Штаты обеспокоены продолжающейся напряженной ситуацией на севере Косова.

"Мы призываем всех к максимальной сдержанности, к тому, чтобы предпринять незамедлительные действия с целью деэскалации ситуации без каких-либо условий, а также к тому, чтобы воздерживаться от провокаций, угроз и запугивания", – говорится в сообщении.

Ранее президент Сербии Александр Вучич привел в боевую готовность Вооруженные силы страны. Как заявил министр обороны Сербии Милош Вучевич, сербская армия защитит суверенитет страны и сербов, где бы они ни жили.

Ситуация в регионе обострилась после того, как власти Косова направили на север края, населенный сербами, полицейский спецназ. Стихийные протесты сербского населения вылились в строительство баррикад на улицах.

В Белграде проходят митинги в поддержку сербов Косова и Метохии

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