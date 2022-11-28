Пушилин заявил, что войска РФ близки к окружению Артемовска

Фото: Минобороны РФ

Союзные силы России близки к оперативному окружению подразделений Вооруженных сил Украины в Артемовске. Об этом заявил временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин в эфире телеканала "Россия 24".

По его словам, бойцы ВС РФ продвигаются вперед.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов заявил, что более 700 спецназовцев Украины находятся на подконтрольной Киеву части Запорожской области. По его словам, они намерены штурмовать Запорожскую атомную электростанцию.

При этом Рогов добавил, что эти люди обучены форсировать Днепр, совершать высадку десанта и захватывать крупные объекты техногенного происхождения.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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