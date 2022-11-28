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Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев назвал неравными отношения между США и Европой. По его словам, из-за действий США союз Вашингтона с Брюсселем мог бы завершиться скандалом.

"Похоже, марьяж США и Европы имеет все шансы завершиться грязным скандалом и муторным разделом совместно нажитого имущества", – написал Медведев в своем телеграм-канале.

Он выразил мнение, что причиной этому является демонстративный отказ Вашингтона от своих обязательств.

"Делиться прибылью он и не думает. Наоборот – отнимает у престарелого партнера последнее и присваивает себе без малейших колебаний", – отметил Медведев.

Зампредседателя СБ России отметил, что Штаты все активнее создают на своей территории условия для быстрой интеграции в свою экономику ведущих компаний Европы. Также, по его словам, США поощряют своих клиентов покупать все товары американского производства.

"Бизнес есть бизнес, им движет не политическое безумие, намертво охватившее Евросоюз, а собственная выгода. Из-за санкционной войны, объявленной России, европейские компании видят для себя все меньше возможностей нормально работать в собственных странах", – отметил он.

Медведев добавил, что европейские страны могли бы "порвать" с такими партнерами и начать новую жизнь.

Ранее Медведев заявил, что США и их партнеры не считаются с позицией и волеизъявлением суверенных государств. По его словам, подобное поведение Вашингтона и дружественных ему государств является "тупиковой линией", которая приведет к потере традиционных ценностей и ухудшению экономической ситуации.

Зампред Совбеза напомнил, что Россия сталкивается с "колоссальным санкционным давлением коллективного Запада". Следствием этого становятся гуманитарные угрозы – голод, энергокризис и иные проблемы, которые в обращении названы "искусственными".

До этого Медведев назвал бессмысленными новые ограничения против России. Он сравнил ограничения Евросоюза с девятью кругами ада, сообщив, что сейчас организация "пошла на восьмой".

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