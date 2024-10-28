МИД: РФ и Франция пройдут кризис, но возврат к былому сотрудничеству невозможен

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Москва и Париж преодолеют нынешний кризис в отношениях, однако возвращение к прежним моделям сотрудничества вряд ли возможно, заявили в МИД РФ по случаю 100-летия установления дипломатических отношений между Францией и СССР.

В российском внешнеполитическом ведомстве уверены, что через какие бы испытания ни пришлось еще пройти российско-французским отношениям, французский народ скажет свое слово, и страны преодолеют нынешний кризис.

"Понятно, что возвращение к прежним принципам и моделям сотрудничества вряд ли возможно. Доверие подорвано всерьез и надолго", – заявили в МИД.

Также в министерстве считают, что доминирование Запада уходит в прошлое, и Франция, цепляясь за него, рискует оказаться на задворках исторического процесса. Чем раньше в Париже это осознают, тем лучше будет для самой Франции и французов, добавили в ведомстве.

Ранее стало известно, что в первом квартале 2025 года Франция поставит Киеву истребители Mirage 2000. Их оснастят новыми вооружениями типа воздух-земля и средствам радиоэлектронной борьбы. Также Париж продолжает подготовку украинских пилотов и механиков.

Глава МИД РФ Сергей Лавров предупредил, что у России за рубежом есть в полной боевой готовности оружие, применение которого будет грозить серьезными для "хозяев" Киева последствиями. Когда речь идет о "красных линиях", Россия надеется, что ее услышат умные люди, добавил дипломат. Глава МИД сделал акцент на том, что Москва не желает обострения конфликта с Западом.

