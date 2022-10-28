Венгерский журналист прокомментировал слова Путина о суверенитете Украины

Фото: kremlin.ru

Венгерский журналист Габор Штир согласился с Владимиром Путиным, что Россия является гарантом суверенитета Украины, сообщает РИА Новости.

В ходе пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай" с Путиным журналист спросил, какую визу надо будет оформлять для посещения Одессы через пару лет – российскую или украинскую. Позже Штир сообщил, что так и не получил ответа от президента, но, несмотря на свои пессимистичные взгляды, он думает, что однажды наступит мир.

По его словам, для Венгрии, для которой Россия и Украина – соседи, это очень важно. Журналист также напомнил, что именно потому Венгрия не посылает на Украину оружие. По его мнению, чем больше Киев получает оружия, тем больше затягиваются военные действия.

"Но разница между армиями будет решающая, и тогда меньше пострадает и умрет. Для Украины это главное, потому что тогда сохранится страна", – добавил он.

Ранее Путин заявил, что Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов. Он напомнил, что Одесса была основана Екатериной II и даже крайние националисты не решаются снести памятник основательнице города.

Также глава государства подчеркнул, что единственным гарантом суверенитета Украины могла бы стать только РФ, которая ее создала. Россия, указал Путин, могла бы сохранить территориальную целостность украинской стороны.

В ходе пленарного заседания глава страны заявил, что Запад предлагает порядок, основанный на правилах, но сами западные государства получат возможность жить вообще без правил.

По его словам, на данном этапе не раз возникал вопрос о сдвигах, которые происходят в мире, а также рисках деградации мировых институтов, появлении непонятных принципов коллективной безопасности и подмене международного права.



Владимир Путин выступил с речью в рамках дискуссионного клуба "Валдай"

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