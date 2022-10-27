Путин назвал помощь Донбассу главной целью СВО

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Первоочередная цель специальной военной операции России на Украине заключается в помощи населению Донбасса. С таким заявлением Владимир Путин выступил на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"План был и цель одна – помощь людям, которые проживают в Донбассе. Вот из этого мы исходим", – заявил российский лидер.

Кроме того, глава государства подчеркнул, что единственным гарантом суверенитета Украины могла бы стать только РФ, которая ее создала. Россия, указал Путин, могла бы сохранить территориальную целостность украинской стороны.

Также в ходе пленарного заседания глава страны заявил, что Запад предлагает порядок, основанный на правилах, но сами западные государства получат возможность жить вообще без правил.

По его словам, на данном этапе не раз возникал вопрос о сдвигах, которые происходят в мире, а также рисках деградации мировых институтов, появлении непонятных принципов коллективной безопасности и подмене международного права.

Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!