Одесса может быть яблоком раздора и символом разрешения конфликтов – Путин

Фото: kremlin.ru

Одесса является одним из красивейших городов мира, который может послужить и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, заявил Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба "Валдай".

Так он ответил на вопрос венгерского журналиста о том, когда он сможет посетить в Одессу – следующим летом или через два года.

"Не тяните, поезжайте как можно быстрее. Шутка", – сказал президент РФ.

Путин отметил, что считает Одессу одним из красивейших городов мира. Также он напомнил, что город был основан Екатериной II, чей памятник, установленный на одной из центральных площадей, не решаются снести даже крайние националисты.

"Одесса может быть и яблоком раздора, и символом разрешения конфликтов, и символом нахождения какого-то решения всего, что сейчас происходит. Вопрос не в нас", – сказал Путин.

Также президент РФ рассказал, что его последний визит в Одессу оставил не самые лучшие впечатления, поскольку коммунальное хозяйство города было в упадке.

"Это было видно даже по фасадам зданий, хотя в центре вроде ничего, пока еще сохранялось. Чуть в сторону – и там уже выглядело не так презентабельно", – добавил он.

Ранее Путин частично согласился с трактовкой специальной военной операции как гражданской войны с учетом единства народов РФ и Украины. Российский лидер отметил, что не изменил своего мнения о том, что русские и украинцы – один народ.

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