ЛДПР внесет в ГД проект о проверке знания русского у детей мигрантов перед приемом в школу

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Законопроект, по которому детей иностранцев без российского гражданства, будут проверять на знание русского языка перед приемом в школы, внесут в Госдуму 28 июня. Об этом со ссылкой на документ сообщает РИА Новости.

Авторами проекта выступили депутаты ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким, они предлагают внести изменения в федеральный закон "Об образовании".

"Прием иностранных граждан в образовательные организации для получения начального общего, основного общего и среднего общего образования может быть осуществлен только после прохождения собеседования, позволяющего установить уровень владения русским языком, соответствующий цели получения начального общего, основного общего или среднего общего образования", – указано в тексте проекта закона.

В пояснительной записке к документу депутаты отмечают, что для получения образования в школе ученик должен владеть русским языком, чтобы усваивать образовательную программу, однако не все иностранные граждане, приезжающие в Россию семьями, имеют необходимые знания русского языка.

27 июня на ПМЮФ глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин публично назвал нижнюю палату парламента "государственной дурой". Таким образом он обратился к депутатам с вопросом о том, заинтересованы ли они в решении миграционного кризиса.

До этого руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев заявил, что мигранты должны сдавать экзамен по русскому языку так же, как это делают российские выпускники одиннадцатых и девятых классов. Он отметил, что закон должен быть одинаков для всех.

Рособрнадзор ранее направил пяти вузам предостережения о недопустимости нарушения требований к проведению экзамена по русскому языку для иностранцев и выдачи им соответствующего сертификата. В числе вузов оказались РУДН, СПбГУ и другие.

