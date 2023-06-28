Инцидент с Кораном в Швеции не повлияет на мнение США по вступлению страны в НАТО – Госдеп

Фото: 123RF/joseh51

Вашингтон считает инцидент с сожжением Корана в Стокгольме проявлением религиозного неуважения, но это не повлияет на его позицию по поводу вступления Швеции в НАТО. Об этом заявил заместитель официального представителя Госдепартамента США Ведант Патель, сообщает РИА Новости.

Патель отметил, что подобные акции могут быть неуместными и вредными и при этом являться законными. Несмотря на случившееся, в США, по его словам, по-прежнему считают, что Швеция разделяет ценности НАТО и должна вступить в Альянс.

Акция сожжения Корана прошла 28 июня на площади Медборъярплатсен в центре Стокгольма. Ее организатором выступил 37-летний иммигрант из Ирака Салван Момика. Свой поступок он объяснил желанием запретить священную книгу в Швеции.

Местная полиция не стала препятствовать действиям Момика. Правоохранители объяснили это тем, что были вынуждены разрешить акцию из-за решения суда.

