18:30Политика
Президент Сербии заявил, что его рано хоронить
Фото: AP Photo/Darko Vojinovic
Президент Сербии Александр Вучич на фоне слухов об ухудшении состояния заявил, что сообщит в случае проблем со здоровьем, передает РИА Новости.
"Что касается разговоров о состоянии моего здоровья, когда посчитаю, что это необходимо и важно, будет сообщение из моего кабинета. Я не в расцвете молодости, чтобы скакать или играть в баскетбол, но я и не для кладбищенской земли завтра утром. Не понимаю этих людей", – прокомментировал Вучич слухи об ухудшении самочувствия.
Ранее в сербских СМИ появилась информация, что Вучич был срочно госпитализирован. О причинах госпитализации не сообщалось. Также было неизвестно, в какую именно клинику положили сербского лидера. Позднее Вучич опроверг данные СМИ и заявил, что собирается в тур по стране.
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