Президента Сербии Вучича срочно госпитализировали – СМИ

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Президента Сербии Александра Вучича срочно госпитализировали. Об этом информирует сербская радиостанция B92.

"Вучич поступил в больницу, неофициально подтверждено нашей радиостанции", – говорится в сообщении.

О причинах госпитализации не сообщается. Также нет информации о том, в какую именно клинику положили сербского лидера. В одних СМИ появилась информация, согласно которой президента поместили в Военно-медицинскую академию, в других – иной госпиталь.

Ранее Вучич в годовщину бомбардировок Югославии задал руководству Североатлантического альянса вопрос, кто именно дал право организации убивать сербов.

Он заявил, что войска Альянса нападали на свободное государство, а бомбардировки оправдывались стремлением избежать гуманитарной катастрофы.