В США и на Украине сочли серьезной угрозой российские планирующие бомбы – СМИ

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Планирующие бомбы, которые применяет Россия, представляют большую угрозу для Украины, сообщает Newsweek.

Как указал украинский военный аналитик Александр Коваленко, такие бомбы сбрасываются самолетами за пределами досягаемости ПВО Украины. Преимуществом такого оружия он назвал относительно недорогое производство.

Американский военный эксперт Гай МакКардл добавил, что с помощью этих боеприпасов Россия может поразить большое количество целей с относительно небольшими затратами и в конечном итоге нанести большой урон своему противнику.

"Планирующие бомбы – это довольно изобретательное фантастическое оружие", – заявил он.

Ранее заместитель министра обороны Великобритании Джеймс Хиппи заявил, что Лондон отправил Киеву тысячи снарядов для танков Challenger 2, в том числе с обедненным ураном. Он отметил, что ВСУ самостоятельно решат, на каких территориях будут использоваться такие снаряды. Британское министерство обороны не отслеживает места, где задействуется поставленное вооружение, добавил Хиппи.

В свою очередь, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков предупредил Лондон и тех, кто способен использовать боеприпасы с обедненным ураном, об ответственности за поставки данных снарядов.



Минобороны Британии сообщило, что передало Киеву бронебойные снаряды с обедненным ураном