Захарова прокомментировала слова посла США в РФ об отсутствии разногласий с народом России

Фото: телеграм-канал "МИД России"

Официальный представитель МИД РФ прокомментировала слова посла США в России Линн Трейси об отсутствии разногласий с российским народом.

Ранее Трейси сообщила, что, несмотря на всевозможные разногласия Соединенных Штатов с правительством РФ, это не разногласия с народом России.

"Народ России убивают по наводке Соединенных Штатов, на деньги Соединенных Штатов, из оружия Соединенных Штатов, руками режима, приведенного к власти Соединенными Штатами в результате государственного переворота, срежиссированного Соединенными Штатами", – написала Захарова в своем телеграм-канале.

Ранее Мария Захарова заявила, что США устроили геноцид в отношении российских журналистов в стране. Дипломат указала, что Москва вынуждена поднимать в ООН тему, связанную с невыдачей виз журналистам пула главы МИД РФ Сергея Лаврова.

До этого Захарова сообщила, что заявление координатора по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джона Кирби о невыдаче виз российским журналистам является верхом цинизма.

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