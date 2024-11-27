Совфед одобрил ужесточение наказания за утечку персональных данных

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Совет Федерации одобрил на пленарном заседании закон об ужесточении наказания за утечку персональных данных. Им в том числе вводятся штрафы до 15 миллионов рублей за незаконную передачу информации, включающую сведения о состоянии здоровья.

Эта норма содержится в законе, предусматривающем введение штрафов за нарушение отдельных требований законодательства в области персональных данных. Он был внесен в Госдуму группой сенаторов и депутатов в декабре 2023 года.

Так, штраф для граждан составит от 300 до 400 тысяч рублей, для должностных лиц – от 1 до 1,3 миллиона рублей, а для юрлиц – от 10 до 15 миллионов рублей.

Статья в том числе дополняется санкциями за неправомерную передачу и распространение биометрических данных в результате действий или бездействия оператора. За это штраф для граждан составит от 400 до 500 тысяч рублей, для должностных лиц сумма составит от 1,3 до 1,5 миллиона рублей, для юрлиц – от 15 до 20 миллионов рублей.

При этом при повторном нарушении штраф для граждан увеличится до 800 тысяч рублей, а для должностных лиц – до 2 миллионов рублей. Юридическим лицам будет грозить штраф от 1 до 3% совокупного размера выручки, но не менее 25 миллионов и не более 500 миллионов рублей.

Крое того, СФ одобрил введение штрафов до 25 тысяч рублей за отказ в предоставлении госуслуг гражданам, которые не сдали свои биометрические персональные данные.

Более 600 миллионов записей о гражданах утекли в сеть с начала 2024 года. Роскомнадзор зафиксировал 110 случаев распространения в интернете баз данных, которые содержат подобные записи. Только за октябрь было зафиксировано 13 случаев распространения личных данных россиян, содержащих более 9,7 миллиона записей.

Россия возглавила топ стран по числу объявлений о продаже баз данных компаний на теневых форумах в Сети по итогам первого полугодия 2024 года. Доля объявлений из России составляет около 10%, далее следуют США, Индия, Китай и Индонезия.