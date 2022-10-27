США решили ускорить размещение термоядерных бомб в Европе – СМИ

Фото: U.S. D.O.D./Master Sgt. Caycee Watson

Соединенные Штаты решили ускорить размещение модернизированных термоядерных бомб B61-12 в Европе. Об этом сообщает Politico.

По данным издания, сначала Вашингтон планировал доставить их на европейские базы НАТО весной 2023 года, однако теперь сроки сместились на декабрь. При этом решение США модернизировать старое вооружение происходит на фоне роста напряженности в отношении Запада и России.

Вместе с тем в Пентагоне заверили, что обновление тактического вооружения в Европе никак не связано с событиями на Украине.

Ранее сообщалось, что Вашингтон перекинул в Румынию почти пятитысячную группировку десантников. Дивизия "Кричащие орлы" якобы прибыла в Европу для учений НАТО. Вместе с тем командир дивизии тогда же заявил о готовности войти на территорию Украины.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



США перекинули в Европу почти пятитысячную группировку десантников.

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