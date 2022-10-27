США успешно испытали компоненты гиперзвукового оружия – СМИ

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Минобороны Соединенных Штатов провело успешные испытания компонентов гиперзвукового оружия. Об этом со ссылкой на Пентагон сообщает агентство Reuters.

По информации издания, ракета была запущена с береговой стартовой площадки в Вирджинии с целью проведения около десятка экспериментов гиперзвукового оружия и разработки нового класса оружия.

В рамках испытаний также была проведена оценка навигационного оборудования и коммуникационные работы, говорится в публикации.

Ранее директор Центра безопасности и арктической устойчивости США Трой Буффард заявил, что Соединенные Штаты пугает российская программа создания гиперзвуковых ракет.

Буффард указал, что сверхзвуковые ракеты, стоящие на вооружении РФ и Китая, могут летать со скоростью более 6 тысяч километров в час и менять направление.

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