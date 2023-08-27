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Воздушная тревога объявлена на большей части территории Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса для оповещения населения.

Сейчас сирены звучат на территории Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Сумской, Николаевской, Одесской, Винницкой, Житомирской, Киевской, Кировоградской, Черкасской и Черниговской областях Украины.

Кроме того, предупреждение об опасности с воздуха действует и в Киеве.

Ранее сообщалось, что Военно-морской флот России в ночь на 25 августа совершил удар по объекту портовой инфраструктуры, который использовался украинскими войсками

До этого российские военные нанесли удар по центру принятия решений украинских войск. Действия осуществляли с помощью применения оружия морского и наземного базирования. Цель удара была достигнута, сообщили в Минобороны РФ.



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