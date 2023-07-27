Октябрьские парламентские выборы на Украине не состоятся

Фото: 123RF/ruslanlytvyn

Парламентские выборы на Украине не будут проводиться в конце октября из-за военного положения. Об этом в своем телеграм-канале написал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко.

Он уточнил, что украинский парламент продлил военное положение до 16 ноября этого года.

Между тем политолог Юрий Кот выразил мнение в эфире радиостанции "Комсомольская правда", что переворот на Украине маловероятен в связи с тем, что режим украинского лидера Владимира Зеленского уничтожает всех конкурентов.

"У Зеленского даже есть свой боевой отряд, куда входят снайперы, подрывники и другие специалисты. Это отряд, который заточен на уничтожение оппонентов. Причем уничтожает их Зеленский очень просто: если вдруг появляется кто-то, кто мог бы составить ему конкуренцию или человек со здраво позицией, то его начинают травить медийно. Мол, почему он не на передовой", – заявил Кот.

Ранее в СМИ сообщили, что Украина признала потерю пятой части снаряжения НАТО при контрнаступлении. Журналисты назвали украинские потери "тяжелыми и ранними".

До этого военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что многие из украинских военных, которые проходили шестимесячную подготовку в странах НАТО, уже погибли в ходе контрнаступления.

Зеленский обратился в Раду за продлением военного положения на Украине еще на 90 суток