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В Киеве признали, что лишились пятой части снаряжения НАТО в рамках проведения контрнаступления. Об этом сообщает Financial Times со ссылкой на неназванных украинских и западных чиновников.

"Потери от разрекламированного контрнаступления Украины были тяжелыми и ранними. Киев потерял почти пятую часть снаряжения НАТО, предоставленного для операции", – говорится в материале.

Ранее военный стратег Минобороны Австрии полковник Маркус Райснер заявил, что многие из украинских военных, которые проходили шестимесячную подготовку в странах НАТО, уже погибли в ходе контрнаступления. Причиной тому, по его словам, являются неопытные командиры украинской армии. Он также выразил мнение, что первая фаза контрнаступления ВСУ провалилась.

До этого Владимир Путин сообщил об отсутствии результатов украинского контрнаступления. Президент РФ отметил, что Запад разочарован таким положением дел. Путин также обратил внимание, что ВСУ не помогают ни дополнительные ресурсы, ни поставки вооружений западных стран, ни направление тысяч иностранных наемников и советников.



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