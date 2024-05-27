ВС РФ освободили Нетайлово в ДНР и Ивановку в Харьковской области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ полностью освободили населенный пункт Нетайлово в ДНР, а также Ивановку в Харьковской области. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны РФ.

Кроме того, по информации ведомства, подразделению группировки войск "Центр" удалось улучшить тактическое положение в зоне проведения спецоперации. Также в министерстве уточнили, что подразделение группировки войск "Запад" смогло занять более выгодные рубежи.

При этом в сообщении сказано, что российская армия смогла нанести поражение формированиям 14-й и 66-й механизированных бригад ВСУ в районах Невского в ЛНР и Новосадового в ДНР, а также отбить три контратаки штурмовых украинских групп в районах Нововодяного в ЛНР и Григоровки в ДНР.

"ВСУ потеряли до 405 военнослужащих, боевую машину пехоты и пять автомобилей", – добавили в пресс-службе.

Помимо этого, как подчеркнули в оборонном ведомстве, были уничтожены 155-миллиметровая артиллерийская британская установка Braveheart, 152-миллиметровая гаубица Д-20, 122-миллиметровая гаубица Д-30 и две 122-миллиметровые боевые машины РСЗО "Бастион".

Ранее российские военные освободили населенный пункт Архангельское в ДНР. В Минобороны РФ подчеркнули, что освободить очередной населенный пункт удалось благодаря успешным боевым действиям подразделений группировки войск "Центр".

До этого стало известно, что подразделения "Южной" группировки ВС России освободили село Клещеевка в ДНР. В министерстве уточнили, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 116-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка ДНР.

