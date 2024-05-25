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25 мая, 13:15

Политика

ВС РФ освободили населенный пункт Архангельское в ДНР

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские военные за сутки освободили населенный пункт Архангельское Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны России.

В ведомстве подчеркнули, что освободить очередной населенный пункт удалось благодаря успешным боевым действиям подразделений группировки войск "Центр".

Ранее стало известно, что подразделения "Южной" группировки ВС России освободили село Клещеевка в ДНР. В министерстве уточнили, что российские военные нанесли поражение живой силе и технике 33-й механизированной, 79-й десантно-штурмовой бригадам Вооруженных сил Украины (ВСУ) и 116-й бригаде теробороны в районах населенных пунктов Георгиевка, Острое и Константиновка ДНР.

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