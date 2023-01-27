Американские танки М1 Abrams станут проблемой для Украины из-за требований к топливу – СМИ

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Американские танки М1 Abrams, которые США направят на Украину, станут проблемой для Киева из-за требований к топливу. Таким мнением поделились эксперты издания Newsweek.

Так, несмотря на плюсы танков в виде скорости и огневой мощи, двигатели Abrams используют большое количество топлива. Непрерывная заправка танков сильно зависит от масштабной логистической цепочки.

По мнению майора армии США в отставке и специалиста по боевым действиям в городских условиях Джона Спенсера, на Украине существуют большие проблемы с топливом, в том числе с дизельным.

"Когда я был там в июле, то наблюдал длинные очереди автомобилей и пустые заправки", – заявил он.

25 января президент США Джозеф Байден сообщил об отправке на Украину 31 танка M1 Abrams. Он добавил, что для передачи военной техники нужно время, но пообещал, что США уже в ближайшее время начнут подготовку украинских военных.

Ранее сообщалось, что США планируют передать Украине более совершенную конфигурацию танков Abrams – M1A2, однако в них не будет включена секретная броневая защита. Издание Politico со ссылкой на источники заявило, что федеральная политика Штатов запрещает экспорт танков с засекреченными пакетами брони, в состав которых входит обедненный уран.



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