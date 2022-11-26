Премьер Польши заявил, что в случае победы России на Украине проиграет Европа

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Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что Европа проиграет в случае победы России на Краине. Об этом сообщает издание wpn.pl.

Уточняется, что Моравецкий сделал это заявление на встрече с премьер-министрами Украины и Литвы в рамках Люблинского треугольника в Киеве.

"Может быть только один исход: либо победит Украина, либо проиграет вся Европа", – заявил он.

Польский премьер подчеркнул, что Варшава должна поддерживать Украину, поскольку Киев является "стороной свободы".

"Европа слишком поздно заметила угрозу со стороны России, поэтому сегодня мы не можем медлить с оказанием помощи Украине", – подчеркнул он.

Ранее издание The Economist сообщило, что в Европе недельная смертность увеличится на 21% с декабря по февраль по сравнению с летом. По данным издания, в этом году на показатели значительно повлияет рост цен на энергоносители. При этом в случае мягкой зимы смертность может превысить средний исторический показатель на 32 тысячи человек, а при сильных морозах можно ожидать дополнительных 335 тысяч смертей.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что Финляндия готовится к отключения электроэнергии зимой из-за прекращения российских поставок. Эксперт пояснил, что в стране произойдет крупный сбой, если не проводить запланированные отключения в регионах. При этом в случае сбоя, подчеркнул специалист, многие люди могут умереть от холода.



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