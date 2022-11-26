Народ Украины будет освобожден от неонацистких правителей – Лавров

Фото: kremlin.ru

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что народ Украины будет освобожден от неонацистких правителей.

"Украинский народ будет освобожден от неонацистких правителей, он заслуживает жить в добрососедстве, дружбе, процветании рядом с его славянскими братьями", – сказал Лавров в эфире телеканала "Россия 24".

Ранее Владимир Путин заявил, что Россия воюет не с украинцами, а с теми, кто использует их в качестве пушечного мяса. Он добавил, что ВС РФ сталкиваются с теми, кто поставляет и платит. Он также объяснил, что на Украине совсем иная моральная атмосфера. В качестве примера он привел расстрел людей перед строем.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.

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