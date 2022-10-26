Российские военные отразили атаки ВСУ у поселка Давыдов Брод под Херсоном

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Вооруженные силы РФ пресекли предпринятую украинскими военными попытку прорыва обороны в районе поселка Давыдов Брод под Херсоном, заявил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

"На херсонском направлении в течение суток укронацисты предпринимали отчаянные попытки расширить плацдарм от Давыдова Брода в сторону Ищенки составом до четырех батальонно-тактических групп", – написал он в своем телеграм-канале.

По словам Стремоусова, российские подразделения ВДВ при поддержке артиллерии 42-й мотострелковой дивизии сумели удержать позиции, а украинские формирования понесли большие потери в живой силе и бронетехнике.

Ранее Стремоусов заявил, что информация о том, что Киев готовит 60 тысяч боевиков для наступления на Херсон, является ложью. По его словам, эти сообщения являются намеренным и лживым вбросом.

В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.

О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ президента РФ попросили главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.



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