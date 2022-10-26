На Западе отметили большую тактическую слаженность ВС РФ на Украине при Суровикине – СМИ

Фото: ТАСС/Станислав Красильников

Западные военные аналитики и чиновники отметили признаки большей тактической слаженности Вооруженных сил России в ходе спецоперации на Украине после назначения командующим объединенной группировкой войск генерала армии Сергея Суровикина. Об этом сообщает газета Politico.

Высокопоставленный офицер разведки Великобритании уточнил, что тактика российского командующего доказала эффективность в Сирии. По его словам, генерал армии отметился эффективностью, хотя и жестокой.

Ранее Суровикин назвал обстановку в зоне проведения спецоперации напряженной. Тогда он рассказал, что ВСУ не оставляют попыток атаковать позиции войск России. По его словам, Киев притягивал на передовую все свои силы, чтобы прорвать российскую оборону. При этом, добавил Суровикин, для предотвращения бегства с передовой украинские власти применяют заградотряды из националистов, которые расстреливают всех, кто пытается покинуть поле боя.

Суровикин возглавил объединенную группировку войск в зоне проведения спецоперации 8 октября. До этого он командовал Южной группировкой российских войск в ходе спецоперации. Суровикин также участвовал во второй Чеченской кампании и в конфликте на территории Таджикистана.



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