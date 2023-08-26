Служителям мечети в Швеции послали обгоревшие Кораны – СМИ

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Служители мечети города Упсала в Швеции, расположенного в 70 километрах от Стокгольма, получили по почте обгоревшие Кораны, передает радиостанция Sveriges.

"Несколько полусожженных Коранов было отправлено в мечеть в Упсале, несколько – управлению. Несколько отправили на домашние адреса", – рассказал председатель мусульманской ассоциации мечети Упсалы Ясер Абу Джейшех.

По его словам, внутри мечети находятся 6 камер, еще 6–7 камер располагаются снаружи.

24 августа министерство иностранных дел Турции в очередной раз вызвало временного поверенного Дании в Анкаре и выразило ему протест из-за осквернения Корана. На этой неделе его вызывали пять раз. До этого в связи с акциями осквернения Корана в Копенгагене ему выражали протест 18, 21, 22 и 23 августа.

Накануне власти Дании высказали о намерении запретить акции с сожжением Корана. В Минюсте страны заявили, что нарушителей будут привлекать к уголовной ответственности. Проект соответствующего закона уже подготовлен.



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