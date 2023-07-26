США и союзникам не удается согласовать план обучения украинских летчиков на F-16 – СМИ

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США и партнеры до сих пор не могут согласовать планы обучения украинских летчкиков пилотированию истребителей F-16, которые планируется передать Киеву. Об этом со ссылкой на неназванных чиновников США сообщает газета Politico.

Согласно данным газеты, одно из предложений, обсуждаемых США и союзниками предполагает отправку украинских пилотов в Штаты, где их будут обучать на базе ВВС Tuscon в штате Аризона. При этом источники сообщают, что данная инициатива не получила необходимой поддержки.

Другим обсуждаемым вариантом является отправка военных инструкторов США в Европу, где те и будут обучать украинских летчиков. Однако, пишет газета, окончательное решение еще не вынесено.

"Наша кооперация продолжается. Мы работаем с нашими союзниками и партнерами, чтобы определить наиболее практичный способ реализации данного плана", – заявил один из чиновников США, пожелавший остаться неназванным.

Ранее помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что программа подготовки украинских летчиков в государствах Евросоюза к управлению американскими истребителями F-16 может стартовать уже через две недели.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отметил, что сам факт появления на Украине американских истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Он подчеркнул, что в ходе боевых действий ВС РФ не станут разбираться, оборудован ли каждый конкретный истребитель под доставку ядерных вооружений или нет.

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