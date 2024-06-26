Глава Евросовета заявил, что Зеленский будет участвовать в саммите глав ЕС в июне

Фото: 123RF/wladyslawmus

Глава Европейского совета Шарль Мишель заявил, что президент Украины Владимир Зеленский будет участвовать в саммите глав Евросоюза, передает РИА Новости.

"Наша встреча начнется в четверг, 27 июня, в 14:00 с обмена мнениями с <...> Зеленским. Это будет возможность обсудить ситуацию на местах, а также принять к сведению некоторые достижения со времени нашей последней встречи", – сказал он.

Визит Зеленского будет связан в том числе с формальным началом переговоров о вступлении Украины в Евросоюз. На саммите будут, помимо прочего, обсуждаться конфликт на Украине и ситуация в секторе Газа.

В декабре прошлого года Мишель заявил, что саммит ЕС принял решение о старте переговоров по вступлению в союз с Украиной и Молдовой. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что процесс вступления Киева потребует времени и выполнения определенных условий.

