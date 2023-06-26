Зеленский заявил, что провел позитивные и вдохновляющие переговоры с Байденом

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что провел позитивный и вдохновляющий разговор с американским лидером Джо Байденом, в котором главы двух стран обсудили конфликт на Украине и ситуацию в России. Об этом он сообщил в своем телеграм-канале.

Он добавил, что еще одной темой переговоров было дальнейшее расширение оборонного сотрудничества с акцентом на дальнобойные средства поражения.

Кроме того, Байден с Зеленским скоординировали позиции накануне саммита НАТО в Вильнюсе и обсудили продолжение работы над реализацией украинской "формулы мира".

Украинский президент также сообщил о проведенном разговоре с президентом Польши Анджеем Дудой, в котором они также затронули боевые действия и ситуацию в РФ.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьером Канады Джастином Трюдо ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и призвал показать принципиальную реакцию на это в ходе саммита НАТО.

До этого президент Украины сообщил, что контрнаступление украинских войск проходит медленнее, чем хотелось бы киевским властям.

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