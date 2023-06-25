Зеленский обсудил с премьером Канады ситуацию вокруг ЗАЭС

Фото: Министерство обороны РФ

Владимир Зеленский заявил, что обсудил с премьером Канады Джастином Трюдо ситуацию вокруг Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) и призвал показать принципиальную реакцию на это в ходе саммита НАТО. Об этом украинский лидер написал в своем телеграм-канале.

Ранее Зеленский заявил, что получил доклад разведки и службы безопасности Украины, в котором говорится, что Россия якобы подготовила и рассматривает сценарий террористического акта с выбросом радиации на Запорожской атомной станции.

Также ранее в МИД заявили, что Киев в течение многих месяцев подвергает ЗАЭС серьезной опасности. Киевский режим усиленно распространяет дезинформацию о ядерных рисках, которые якобы исходят от России, хотя именно нынешние украинские власти в течение многих месяцев подвергают серьезной опасности Запорожскую АЭС (ЗАЭС), считает официальный представитель ведомства Мария Захарова.

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