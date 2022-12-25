Рогов рассказал о создании в Запорожской области эшелонированной линии обороны

Фото: телеграм-канал "Владимир Рогов"

Линию обороны в несколько эшелонов с укрепрайонами создали в Запорожской области, сообщил председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов в своем телеграм-канале.

"Создана глубоко эшелонированная линия обороны с укрепрайонами, которая остановит любую попытку врага нарушить покой жителей Запорожской области РФ", – написал он.

Рогов уточнил, что в настоящее время завершается строительство оборонительных сооружений вдоль линии фронта.

Ранее Владимир Путин заявил, что обстановка в новых регионах России крайне сложная. Он подчеркнул, что подразделения органов безопасности в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях должны сделать все для максимального обеспечения защиты граждан в данных субъектах РФ.

До этого президент подчеркивал, что жители новых регионов должны почувствовать преимущества от жизни в России. Путин сделал акцент на том, что речь идет не только о военной поддержке этих территорий, но и о включении их в научную и образовательную среды.

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