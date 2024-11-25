В МИД напомнили о ядерной доктрине после заявления НАТО об ударах по РФ

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Официальный представитель российского МИД Мария Захарова напомнила о ядерной доктрине РФ, комментируя слова главы Военного комитета НАТО адмирала Роба Бауэра о превентивных ударах по России.

"Видимо, не дочитали обновленную ядерную доктрину", – заявила она РИА Новости.

Ранее Бауэр рассказал, что в Североатлантическом альянсе идет дискуссия на тему нанесения превентивных высокоточных ударов по России в случае, если та якобы нападет на страны блока. Адмирал считает, что страны Альянса должны восполнить истощенные операционные запасы оружия, а также больше вкладывать средств в ПВО и системы нанесения высокоточных ударов.

Кроме того, глава комитета НАТО призвал крупные западные компании подготовиться к военному сценарию и провести корректировку производственных и распределительных линий. Так, по его мнению, бизнесу удастся минимизировать последствия возможного шантажа со стороны России и Китая.