Глава комитета НАТО Бауэр: блок обсуждает превентивные высокоточные удары по России

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В НАТО обсуждается нанесение превентивных высокоточных ударов по российской территории в случае вооруженного конфликта. Об этом на конференции в Брюсселе заявил глава Военного комитета Североатлантического альянса адмирал Роб Бауэр, передает РИА Новости.

По словам Бауэра, страны НАТО сейчас должны восполнить истощенные операционные запасы оружия. Также он указал, что следует больше делать вложений в ПВО и системы нанесения высокоточных ударов.

Он считает грамотным решением не ждать, а поражать пусковые установки в РФ в случае, если она якобы нападет на страны блока. Нужна комбинация высокоточных ударов, которые выведут из строят системы, используемые для нападения на страны Альянса, уточнил адмирал.

Ранее Бауэр призвал крупные западные компании подготовиться к военному сценарию и скорректировать производственные и распределительные линии. По его словам, бизнес сможет свести к минимуму последствия возможного шантажа со стороны РФ и КНР. В потенциальном вооруженном конфликте будут использоваться все имеющиеся инструменты, поскольку Альянс видит растущее количество саботажей, в частности в поставках энергии в Европу, сказал Бауэр.