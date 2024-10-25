В МИД рассказали, что Лавров мог сказать наступившему ему на ногу человеку

Фото: телеграм-канал "Кремль. Новости"

В МИД России предположили, что глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров мог сказать человеку, наступившему на его ногу во время саммита БРИКС в Казани.

Так, в некоторых телеграм-каналах появилось видео с заседания в формате "БРИКС плюс"/"аутрич", на котором Лаврову, сидевшему позади Владимира Путина, случайно наступил на ногу один из участников.

После этого министр что-то произнес человеку вслед. Позже в соцсетях разгорелся спор о том, что именно глава МИД мог сказать наступившему на его ногу человеку.

Кроме того, как указали в МИД, в сети появилось огромное количество фейковых роликов со сгенерированным нейросетями голосом Сергея Лаврова.

"Фейку поверили не все: в телеграм-каналах разгорелся спор, что же такое сказал Сергей Викторович? Может, все проще, и правильный ответ: "Проходи быстрее"?" – сообщается в телеграм-канале МИД РФ.

Ранее Путин заявил об успешном завершении саммита БРИКС, прошедшем в Казани с 22 по 24 октября. Президент подчеркнул, что новые участники БРИКС увидели в объединении взаимное уважение, которое является неотъемлемой частью сотрудничества государств, а Россия сделала все возможное, чтобы новые члены БРИКС органично влились в семью.

В рамках саммита лидеры государств – участников БРИКС приняли Казанскую декларацию, в которой фиксируются итоги саммита и всего российского председательства в объединении. Принятый документ также планируется распространить в ООН.