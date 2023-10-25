Новым кандидатом в спикеры конгресса США от республиканцев стал Майк Джонсон

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Республиканцы выдвинули очередного кандидата в спикеры палаты представителей США – в этот раз им стал конгрессмен Майк Джонсон. Об этом сообщила его коллега Элиз Стефаник на своей странице в соцсети X.

Кандидатура Джонсона была выдвинута по результатам закрытого голосования фракции.

Ранее сообщалось, что конгрессмен Том Эммер вышел из борьбы за пост спикера палаты представителей США. По информации американских СМИ, кандидатура Эммера не приглянулась бывшему президенту США Дональду Трампу.

В начале октября республиканец Кевин Маккарти был смещен с поста спикера палаты представителей конгресса США. За инициативу высказались 216 конгрессменов, 210 выступили против.