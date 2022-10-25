Байден готов пойти на чрезвычайные меры ради возвращения Грайнер и Уилана – Белый дом

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Президент Соединенных Штатов Джо Байден готов принять сложные и чрезвычайные меры ради возвращения на родину осужденных в России Пола Уилана и Бриттни Грайнер, заявил помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, в последние недели администрация американского лидера продолжает взаимодействовать с российской стороной, прилагая все возможные усилия для возвращения Грайнер, Уилана и других осужденных в РФ американцев.

"Президент продемонстрировал, что он готов пойти на чрезвычайные меры и принять жесткие решения, чтобы вернуть американцев домой, как это успешно делала его администрация в странах по всему миру", – подчеркнул Салливан.

25 октября Московский областной суд признал законным приговор двукратной олимпийской чемпионке по баскетболу в составе сборной США Бриттни Грайнер. Ранее она получила наказание в виде 9 лет лишения свободы по делу о контрабанде наркотиков.

Грайнер была задержана в феврале этого года в столичном аэропорту Шереметьево. В ходе досмотра вещей у спортсменки обнаружили электронные устройства для курения с жидкостью, которая имела странный запах. После экспертизы оказалось, что это было гашишное масло, которое по российским законам считается наркотиком.

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