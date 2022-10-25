В ГД допустили расторжение договоров аренды зданий посольств с "недружественными странами"

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Первый зампред комитета ГД по международным делам Светлана Журова заявила о возможности расторжения договоров аренды на здания посольств "недружественных стран". Об этом она рассказала радиостанции "Говорит Москва".

Депутат напомнила о ситуации, когда в ряде зарубежных государств сносят памятники, в том числе героям Великой Отечественной войны, а также лишают россиян собственности.

"Да, возможно, если они (арендаторы в РФ из "недружественных стран". – Прим. ред.) были на праве аренды, то с ними есть смысл расторгнуть договор аренды – возможно, на те же посольства", – заявила Журова.

Парламентарий подчеркнула, что иностранцы считают право на собственность "святым", однако сами его не придерживаются. По мнению Журовой, Россия не должна уподобляться беззаконным действиям зарубежных стран.

Во вторник, 25 октября, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что главной целью Евросоюза является не заморозка российских активов, а их конфискация. Она подчеркнула, что для этого потребуется подготовить юридическую базу.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отметила, что в своем высказывании фон дер Ляйен закладывает иной смысл. По мнению дипломата, речь идет о том, что ЕС осложнит разблокировку капиталов в судах.

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