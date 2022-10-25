Политолог спрогнозировала отношения РФ и Китая после переизбрания Си Цзиньпина

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Политолог Наталия Елисеева рассказала, как будут складываться отношения между Россией и Китаем после избрания Си Цзиньпина на пост генсека Компартии КНР на третий срок. Об этом сообщает радио КП.

Она выразила мнение, что Пекин не будет активнее идти на экономические и политические контакты с Москвой.

По ее словам, партнерские взаимоотношения условны, но позиция КНР в нейтралитете.

"То есть Россия особо сильно не трогает Китай, где надо поддерживает, также КНР особо сильно не трогает РФ и где надо поддерживает, особенно что касается объединенных заявлений в отношении НАТО и Запада, потому что была совместная резолюция у Москвы с Пекином. Что касается экономической экспансии и всего остального, здесь Китаю на Россию абсолютно наплевать, у него свой путь, и он намерен его придерживаться", – рассказала эксперт.

При этом она отметила, что Пекин можно назвать партнером Москвы, так как у них есть ряд взаимоотношений и ряд сфер, в которых они сотрудничают годами.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин заявил, что Китай выступает против односторонних санкций и двойных стандартов при урегулировании международных вопросов.

Кроме того, Цзиньпин в разговоре с президентом США Джо Байденом назвал главным приоритетом в конфликте на Украине продолжение диалога и переговоров, предотвращение жертв среди гражданского населения, избежание гуманитарного кризиса и скорейшее прекращение боев.



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