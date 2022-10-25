Российский офицер рассказал о бое с диверсантами ВСУ

Фото: Минобороны РФ

Командир роты морской пехоты Александр Данилов, получивший звание Героя России, рассказал о бое с диверсантами ВСУ. Об этом сообщает РИА Новости.

Он уточнил, что диверсионно-разведывательная группа противника проникла в район, в котором была замаскирована военная техника.

По словам офицера, он вместе с еще одним командиром вели бой до последнего магазина.

"В ходе отхода они сначала нарвались на двух командиров штурмовых групп, которые получили ранения, завязали с ними бой. И в дальнейшем (ДРГ) вышла на мой командно-наблюдательный пункт командира, на котором я находился вместе с командиром соседнего подразделения", – рассказал Данилов, добавив, что завязался бой, чтобы не дать противнику отойти.

Ранее ВСУ не смогли справиться с ВС РФ на николаево-криворожском направлении, в результате чего украинская сторона потеряла 80 военнослужащих. По информации Минобороны РФ, ВСУ также потеряли 11 боевых бронированных машин и 15 автомобилей.

До этого Вооруженные силы РФ отразили все атаки ВСУ на купянском направлении. Украинские боевики попытались атаковать позиции ВС РФ в районах населенных пунктов Першотравневое, Орлянка и Берестовое под Харьковом.



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