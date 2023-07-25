Комиссия ГД зафиксировала попытки опорочить решения о выборах в новых субъектах

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Комиссия Госдумы по расследованию фактов вмешательства извне зафиксировала многочисленные попытки со стороны различных органов недружественных стран опорочить решения ЦИК России о назначении выборов в новых субъектах РФ. Об этом сообщил глава комиссии Василий Пискарев.

Он добавил, что выявлены факты давления со стороны иностранных НПО на избирателей и членов избиркомов. В правоохранительные органы в связи с этим направлено обращение.

Ранее председатель ЦИК РФ Элла Памфилова сообщила, что в Центризбиркоме уже сейчас ощущают и знают, какая идет подготовка к тому, чтобы дискредитировать выборы в России. По ее словам, в связи с этим очень важно работать на опережение.

В 2023 году выборы в России планируются в единый день голосования 10 сентября.

29 мая Владимир Путин подписал указ, который разрешает после консультаций ЦИК РФ с Минобороны и ФСБ вероятность проведения выборов на территории, где введено военное положение.

До этого в стране запрещалось проводить на таких территориях референдумы и выборы в органы государственной власти, а также в органы местного самоуправления. Теперь старое ограничение не распространяется на случаи, когда решение о назначении выборов или референдума принимается ЦИК РФ по результатам консультаций с Минобороны и ФСБ.