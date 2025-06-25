Глава Брянской области Богомаз: восстановление региона оценивается в 40 млрд рублей

Фото: телеграм-канал "AV БогомаZ"

Программа восстановления Брянской области после нанесенного украинскими военнослужащими ущерба оценивается в 40 миллиардов рублей. Об этом рассказал губернатор региона Александр Богомаз в интервью РИА Новости на ПМЭФ-2025.

Владимир Путин 22 мая поручил Минэкономразвития России максимально быстро разработать комплексную программу восстановления пострадавших от атак Вооруженных сил Украины (ВСУ) районов Курской, Белгородской и Брянской областей. Президент призвал Минобороны, МВД, МЧС и другие ведомства также подключиться к восстановлению территорий приграничья.

Богомаз уточнил, что в настоящее время данная программа разработана. Сейчас, по его словам, идет работа с федеральными министерствами, в рамках которой согласовываются те или иные предложения, исходящие от региона.

Глава Брянской области уточнил, что в программу входят вопросы безопасности, возмещения местным гражданам "потерь, которые они понесли", а также социально-экономического развития региона.

Ранее Путин распорядился, чтобы жители Белгородской и Курской областей, потерявшие имущество, получили поддержку до 1 августа.

