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Поражение Киева в конфликте с Россией неминуемо из-за острой нехватки боеприпасов в ВСУ, сообщил бывший советник ЦРУ Джеймс Рикардс в статье на портале Daily Reckoning.

По его мнению, это может спровоцировать страны Запада на прямой конфликт с РФ. Он обратил внимание на то, что Киеву не хватает артиллерийских снарядов, а НАТО не имеет их в больших количествах. При этом российская индустрия продолжает стабильно снабжать свою армию снарядами.

"Это война чисел, и они на стороне России, что рано или поздно проявится и на поле боя", – заявил эксперт.

По его мнению, в таком случае поражение Киева станет для Вашингтона геополитической катастрофой, схожей с поражением во Вьетнаме, и превосходящей такие внешнеполитические кризисы, как война в Афганистане или Ираке.

Рикардс считает, что при поражении Украины НАТО могут ввести войска на Западную Украину под каким-либо гуманитарным предлогом, а это уже приведет к прямому военному столкновению с Россией и серьезной эскалации конфликта.

Также по мнению эксперта, администрация президента США может настоять на вмешательстве Польши в конфликт и оккупации ею Западной Украины. Кроме того, Рикардс не исключает риска эскалации до состояния ядерной войны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил об отсутствии успехов в поддержке Киева. Он пожаловался на промедления при поставке дальнобойных ракет и при принятии решения о поставке современных западных самолетов для Украины.

До этого сообщалось, что саммит Европейского союза подтвердил, что предоставит Украине миллион снарядов и при необходимости ракеты класса "земля – земля". Они будут приобретены в том числе через совместные заказы путем мобилизации соответствующего финансирования из Европейского фонда мира, их планируется поставить в течение ближайшего года.

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